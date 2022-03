Extra klimaatgesprek bij filmvertoning in Leietheater

In Leietheater in Deinze kan je op woensdag 23 maart naar de film Don’t Look Up gaan kijken. Deze satire met Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence behaalde drie Oscarnominaties, waaronder Beste Film, en houdt ons een spiegel voor over de huidige omgang met de klimaatdreiging. Een uur voor de filmvertoning organiseert de stad een extra inleidend gesprek over de klimaatcrisis met als gasten filmrecensent Tim Maerschand, poolambassadeur Koen Meirlaen en bio-ingenieur Jan Deschoolmeester. Wie dit gesprek wil bijwonen, is welkom om 19 uur. De film zelf start om 20 uur. Meer info en tickets via www.leietheater.be.