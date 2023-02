Ex-wielrenner Antoine Steyaert (83) overleden

Antoine was afkomstig van het dorpje Vinkt en ook in café Sportwereld in buurdorp Zeveren was hij goed gekend. Cafébaas Paul Heyerick was goed bevriend met Antoine. “Antoon was een begenadigd wielrenner en zorgde voor de eerste Belgische ritwinst in de Ronde van de Toekomst, een kleine Ronde van Frankrijk voor beloften en liefhebbers”, zegt Paul. “In die elfde etappe in 1961 klopte hij zelfs de Nederlander Jan Janssen in de eindsprint in Bordeaux. Een toekomst als profrenner was zeker mogelijk, maar Antoine koos voor de zekerheid van een vaste job. Later bleef hij de wielersport op de voet volgen en je zag hem nog dagelijks zelf op de fiets.”