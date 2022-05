Ex-OCMW-secretaris Marc Van Praet met pensioen: “In 1991 was het ‘not done’ om op je eerste dag naar het werk te fietsen”

DeinzeMarc Van Praet (65), voormalig OCMW-secretaris van de stad Deinze, is sinds 1 mei met pensioen. Marc stond mee aan de wieg van de woningen in het Donzapark en de vernieuwing van woonzorgcentrum Karel Picqué. “Ik heb onze Leiestad op korte tijd enorm zien veranderen", zegt Marc, die steevast met de fiets naar het werk kwam.

De stad Deinze nam op donderdag 28 april afscheid van Marc Van Praet. Marc had zowel in het OCMW als in de stad jarenlang een leidende functie als ambtenaar. De gemeenteraad kende hem vorige week de titel van ere-OCMW-secretaris toe en sinds 1 mei is hij met pensioen.

Marc Van Praet startte zijn professionele loopbaan bij de federale overheid, het Vlaamse parlement en de lokale journalistiek en in augustus 1991 werd hij OCMW-secretaris van de stad Deinze. Voor iemand met diploma’s van maatschappelijk werker en licentiaat in de bestuurskunde de ideale setting. “In 1991 was het ‘not done’ dat een OCMW-secretaris op zijn eerste werkdag naar zijn werk fietste”, zegt Marc. “Dit haalde toen zelfs de krant. Op mijn laatste werkdag ben ik opnieuw naar huis gefietst, deze keer elektrisch. Zo is de cirkelrond.”

Marc herinnert zich het OCMW van Deinze als een toonbeeld van stabiliteit. “Tussen de start in 1977 en het einde als zelfstandig bestuur eind december 2018 kende het OCMW slechts twee secretarissen en twee voorzitters, waarvan Silvaan Leroy en Conny De Spiegelaere de laatste waren. Maar er moest gemoderniseerd worden en daar heb ik mee mijn schouders onder gezet. Ik blik vooral fier terug op de realisatie van Domus Donza, waarbij meer dan 100 betaalbare woongelegenheden werden gerealiseerd en het Donzapark met onder andere het nieuwe woonzorgcentrum Karel Picqué en een woonzone met 250 wooneenheden voor senioren.”

Vanaf april 2016 werkten de stad en het OCMW samen in het dienstencentrum Leiespiegel en zo werd Marc Van Praet adjunct algemeen directeur. “We kozen onmiddellijk voor een maximaal coöperatieve aanpak zodat het sociaal beleid alleen nog sterker kon worden. Mijn volgende professionele reïncarnatie was zo nog ingrijpender, namelijk de aankondiging van de fusie met Nevele in de zomer van 2017. De laatste vier jaar van mijn carrière heb ik de coördinatie van de cluster stadsbeleving op mij genomen. Hieronder vielen cultuur en erfgoed, bibliotheken, het Leietheater, Palaestra en de sport, het deeltijds kunstonderwijs in KADE, Mudel, toerisme en evenementen.”

Marc is vader van drie kinderen en zes kleinkinderen en daarnaast is hij nog steeds actief als muzikant. “Ik bespeel de pauken bij Harmonie Vrank & Vrij Nazareth en dat blijf ik doen. Ik blijf alles wat er in Deinze gebeurt nauwlettend opvolgen, maar zonder stress. Vele mensen geloven mij niet, maar ik ben één van de weinige mensen zonder gsm. Ik was altijd bereikbaar via mail en een vaste lijn. Ik ben graag meester van mijn eigen tijd en dat zal zo blijven nu ik met pensioen ben”, besluit Marc.