Evi (41) en Baptiste (47) nemen bekende frituur in Petegem over: “De drive-in blijft bestaan”

Petegem-aan-de-LeieDe frituur aan de Palaestra in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) heeft nieuwe uitbaters. Evi Vanborm en Baptiste Peeters uit Machelen-aan-de-Leie (Zulte) herdoopten de in de volksmond gekende ‘frietchinees’ om tot ’t Leie Frietje.

De frituur op de hoek van de Kastanjelaan en de Oostkouterlaan heeft opnieuw nieuwe uitbaters. In 2020 toverde Charlotte Moerman ’t Frietgenot om tot Lotte’s Frietshop, maar eind juni hield zij het voor bekeken. Evi Vanborm en Baptiste Peeters hebben ondertussen de fakkel van haar overgenomen. Evi is geboren en getogen in Deinze en Baptiste is afkomstig van Overijse. Het koppel leerde elkaar kennen op de werkvloer bij Eurofins Food Testing in Nazareth.

“Mijn ouders hebben jarenlang frituur ‘t Pleintje uitgebaat in Haacht”, zegt Baptiste. “Daar heb ik van mijn 18 tot 24 jaar gewerkt om daarna een eigen broodjeszaak te beginnen in het centrum van Leuven. De voorbije zeven jaar heb ik voor een baas gewerkt, maar het begon toch te kriebelen om opnieuw zelfstandig aan de slag te gaan. Een frituur alleen uitbaten zag ik niet zitten, maar gelukkig was Evi bereid om samen met mij dit avontuur te starten.” Evi vult aan: “Het was alles of niets. We hebben de frituur helemaal opgeknapt en een nieuwe naam gegeven. ‘t Leie Frietje verwijst naar Petegem-aan-de-Leie en de rivier de Leie uiteraard. De drive-in, toch iets uniek voor een frituur, blijft behouden. Daarnaast kan je ook frietjes online bestellen.”

“Naast frietjes en de gewone snacks kan je hier ook zelfgemaakte hamburgers, balletjes in tomatensaus of stoofvlees krijgen”, zegt Baptiste. “Onze frietjes bakken we in ossewit, wat volgens ons nog steeds het lekkerste smaakt. We zijn al een paar weken bezig om alles gewoon te worden en op vrijdag 26 augustus organiseren we een openingsevenement. Per bestelling geven we een gratis pakje friet mee en een dj zal voor de nodige ambiance zorgen.”

Meer info via de Facebookpagina ‘t Leie Frietje en de website www.tleiefrietje.be.

