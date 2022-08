Ereburgemeester Toon Van Speybroeck (93) overleden

Toon Van Speybroeck was eerst al burgemeester in Landegem, en werd na de eerste fusies van de jaren zeventig de burgemeester van Nevele. Hij was de man van de toenmalige CVP en bleef 22 jaar de sjerp dragen. “Ik heb Toon goed gekend in mijn beginjaren in de politiek”, zegt Johan Cornelis. Hij is huidig schepen in Deinze, en was tot voor de nieuwe fusie de burgemeester van Nevele. “De politiek was toen natuurlijk helemaal anders dan nu. Een burgemeester werkte toen voor een aalmoes. Ik herinner mij Toon als een bemiddelend persoon, die rust kon brengen in de groep. De laatste tien jaar woonde hij in Lokeren, om dichter bij zijn dochter te zijn.”