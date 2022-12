Er klinkt muziek in de Tolpoortstraat: “Idee komt uit Plopsaland”

Vanaf vandaag (maandag 12 december) wordt er achtergrondmuziek afgespeeld in de Tolpoortstraat in Deinze. “We willen een totaalbeleving creëren in de straat”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “De bedoeling is dat je toekomt op de parking en al onmiddellijk door de muziek aangetrokken wordt om naar de winkelstraat te wandelen. Dit idee haal ik niet van een andere stad, maar wel van het pretpark Plopsaland. Daar ben je dankzij de muziek ook onmiddellijk in de juiste stemming. We zullen vaak onze lokale zender Radio Tequila afspelen, maar ook Radio 2 Oost-Vlaanderen of nog een andere zender naargelang de periode of de geplande evenementen. De luidsprekers hangen op verschillende plaatsen en het systeem werkt via het wifi-netwerk. De leverancier is de firma Citymesh uit Oostkamp en de installatiekost bedraagt 43.380,68 euro.”