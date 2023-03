Elise geeft kleur aan uw kantoor met The Moodshop in HUP/HUB

Als tegengif tegen saaie kantoorruimtes, opende Elise Van Hoecke (28) The Moodshop in het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat in Deinze. Je vindt er kleurrijke kantoorartikelen, gaande van ergonomische zitballen tot bizarre bureaulampen.

Elise Van Hoecke zorgt met haar pop-upwinkel The Moodshop voor wat extra kleur in het HUP-HUB-pand in Deinze. Elise is afkomstig uit Kortrijk en bleef na haar studies in Gent plakken. Ondertussen woont ze al twee jaar in Gottem (Deinze).

“Na mijn studies vertaler-tolk Frans en Engels heb ik nog een opleiding digitale communicatie gevolgd en daarna ben ik als zelfstandig copywriter aan de slag gegaan”, zegt Elise. “Een jaar geleden had ik echter zin in iets nieuws, want ik was het schrijven een beetje moe. Als copywriter heb ik veel ondernemers ontmoet en het begon te kriebelen om zelf iets te beginnen. Ik ben toen een webshop met kleurrijke kantoorartikelen gestart. Ik heb een hekel aan saaie kantoorcomplexen met grijze muren, valse plafonds en TL-lampen. Zo’n lege ruimte is allesbehalve inspirerend en dus wil ik er met The Moodshop wat kleur in brengen.”

In Deinze opent Elise voor het eerst een fysieke winkel. “Ik zoek naar atypische kantoorartikelen, dus niet het Ikea-potje dat iedereen heeft. Naast praktische spullen zoals agenda’s en laptophoezen, heb ik ook decoratiemateriaal zoals lampen, kaders, kaarsen en zelfs een ergonomische zitzak, die je helpt om rechtop te zitten. Ik zou graag een vaste winkel openen, maar ik wil eerst zin wat het geeft, dus heb ik deze pop-up in Deinze tot 15 mei.”

The Moodshop is open op woensdag en vrijdag van 12 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Meer info via www.themoodshop.store.

