Eeuwelingen Johanna (101) en Cyriel (100) worden gevierd met twee reuzen: “Voor altijd bij ons”

Tussen alle communies door had deken Rudy Van Acker zondagnamiddag nog even de tijd genomen voor een doopsel aan de Sint-Amanduskerk. Een uniek doopsel weliswaar, want deze keer werden geen kinderen gedoopt, maar wel de reuzen Jeanneke en Cyriel. Ze zijn vernoemd naar Zevernaren Joanna De Wolf en haar man Cyriel De Waele. Het koppel is zeer gekend in Zeveren en daarbuiten. De familie van Joanna had er een buurtwinkel en Cyriel was er meer dan 25 jaar koster in de kerk en sleutelbewaarder van de gemeenschapszaal Te Lande, iets wat hij tot zijn 95ste met plezier deed. Sinds een jaar wonen ze niet meer in Zeveren, maar zijn ze verhuisd naar een woonzorgcentrum in Deinze.