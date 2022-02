Eeuweling Leonce fietst nog elke dag gemiddeld 40 kilometer: “Van stilzitten krijg ik kramp in de benen”

Werken voor 1 frank per uur

Leonce is van ‘den buiten’. Hij is geboren en getogen in de Leeuwstraat in het dorpje Zeveren, dat toen nog geen deelgemeente van Deinze was. Hij werd 100 jaar geleden geboren op Valentijnsdag, als derde kind in een gezin van vijf. “Mijn vader August was boswachter en samen met mijn moeder Helena had hij een kleine boerderij met twee koeien”, zegt Leonce. “Toen ik tien jaar was zijn we verhuisd naar de Kouter in Deinze. In die tijd was je op veertienjarige leeftijd slim genoeg, want dan moest je de schoolbanken al verlaten om te gaan werken. Mijn eerste job was in de weverij Ruban voor 1 frank per uur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ben ik ondergedoken. Ik sliep bij een boer op zolder tussen de ratten, maar ‘s avonds ging ik wel dansen in de cafés. Na de oorlog heb ik van 1947 tot 1980 als vrachtwagenchauffeur gewerkt bij Metalen Vermeersch, dat toen op de Markt van Deinze gevestigd was. Ondertussen ben ik al 42 jaar met pensioen, dat is langer dan dat ik heb gewerkt. Mijn dagen vul ik vooral met fietsen.”