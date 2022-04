Eerste van drie fietsbruggen op F7 ligt op zijn plaats, Jacques Roggebrug volgt zaterdag

Deinze 'Dansende dieven' zijn jaar na inbraak in Carrefour Express nog steeds spoorloos

Exact één jaar geleden richtten twee inbrekers een ware ravage aan in de Carrefour Express in de Dorpsstraat in Astene. Ze forceerden een deur en gingen aan de haal met sigaretten en drank. Een jaar later is er nog steeds geen spoor van de twee mannen.

19 april