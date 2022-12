Eerste schaatsers wagen zich op oude Leiearm: “Op eigen risico want ijslaag nog te dun”

In Deinze is de oude Leiearm ter hoogte van de splitsing Leiedam en de Kleine Pontstraat in deelgemeente Astene een geliefkoosde schaatsplek. Behalve enkele fervente schaatsers waren de omstandigheden vorig jaar niet ideaal voor veel schaatspret en ook nu is dat niet het geval.

Hans Van de Casteele (58) uit Nevele is ieder jaar dat er op natuurijs geschaatst kan worden één van de eerste die zijn schaatsen aantrekt. Vrijdagnamiddag waagde hij zich al even op het ijs in Astene. “Ik woon sinds 1994 in een mobilhome en deze staat nu vlakbij geparkeerd”, zegt Hans. “Ik heb enkele dagen vrij genomen om te kunnen schaatsen waar het mogelijk is. Meestal ga ik eerst naar de Kraenepoel in Aalter, maar daar zal het waarchijnlijk niet mogelijk zijn. Gisteren heb ik hier in Astene al een kleine test gedaan en vandaag ligt het ijs al iets beter om te schaatsen. Het is hier aangenamer dan op de Kraenepoel want hier heb je een afstand van maar liefst 4,5 kilometer. Ik schaats al van mijn tien jaar en ik kijk er ieder jaar naar uit. Het is op eigen risico, dat weet ik, want voorlopig is het nog niet echt veilig. Zaterdag zal het beter zijn.”