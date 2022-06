Eerste leerlingen van Fietsschool Deinze voor volwassenen krijgen diploma

“Ik kon wel fietsen, hoor”, zegt Betsy. “Maar drie jaar geleden ben ik zwaar gevallen toen ik uitgleed aan een zwembad. Bij die val heb ik drie ruggenwervels gebroken. Ik was nochtans niet met de fiets gevallen, maar toch had ik angst om op een fiets te zitten. Ik was bang dat ik me opnieuw zou pijn doen. Dankzij de Fietsschool Deinze heb ik mijn angst overwonnen.”

Bezieler Joost Vermeersch en een tiental andere vrijwilligers gaven Betsy en de andere leerlingen tien lessen op woensdag en zaterdag. “De fietslessen zijn er voor volwassenen die niet kunnen fietsen of bang zijn om op de openbare weg te fietsen. We willen verschillende doelgroepen bereiken en zowel autochtonen als nieuwkomers zijn welkom. Er schreven zich 16 dames, zowel Belgen als nieuwkomers, in. 12 cursisten leerden met succes goed fietsen, andere kunnen zich voortbewegen, maar slagen er nog onvoldoende in om hun evenwicht te behouden. Bij de deelnemers die kunnen fietsen is de vreugde en fierheid groot. Zelf tien meter ver geraken was al een serieuze overwinning voor sommigen. We plannen in het najaar een nieuwe lessenreeks en denken ook aan een reeks voor kinderen.”