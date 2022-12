Eenrichtingsverkeer Poelstraat blijft de gemoederen beroeren: “Er wordt niet naar ons geluisterd”

Deinze/Meetjesland Zeg vaarwel tegen je ‘Movem­bersnor’: bij deze barbiers in het Meetjes­land en Deinze zit je goed voor een professio­ne­le scheer­beurt

In november laten wereldwijd heel wat mannen hun snor staan. Met ‘No Shave November’ of ‘Movember’ willen ze proberen het bewustzijn te vergroten voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen. Nu de maand december gestart is, is het misschien tijd om afscheid te nemen van die snor. Voor alle mannen die hun snor vakkundig willen laten afscheren of bijscheren hebben wij alvast vijf barbiers in het Meetjesland en Deinze opgelijst.

10:14