Eenrichtingsverkeer in Ten Rodelaan aan basisschool DRIESsprong

Op vraag van buurtbewoners en ouders worden verkeersmaatregelen getroffen in de buurt van de schoolpoort. In een brief aan de buurtbewoners kondigt het stadsbestuur van Deinze aan dat er vanaf maandag 2 mei eenrichtingsverkeer geldt in het deel van de Ten Rodelaan tussen de Gaversesteenweg (N35) en de basisschool. “Door het beleid van de stad waarbij fietsen sterk aangemoedigd wordt, merken we dat er steeds meer mensen gebruikmaken van de fiets voor hun verplaatsingen, ook naar school”, klinkt het. “Daardoor moeten er op bepaalde plaatsen maatregelen getroffen worden om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te garanderen. In het deel van de Ten Rodelaan tussen de Gaversesteenweg en de basisschool DRIESsprong merken we onveilige situaties op. De combinatie van de smalle weg, autoverkeer in twee richtingen en fietsers, waaronder veel fietsende kinderen aan het begin en einde van de schooldag, zorgt er al te vaak voor dat fietsers in conflict komen met wagens. Omdat verkeersveiligheid in het algemeen en de veiligheid van kinderen in het verkeer in het bijzonder een prioriteit is voor de stad, nemen we nu deze maatregelen.”