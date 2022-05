Eén ‘pedohunter’ vrijgelaten onder voorwaarden, nog drie verdachten in de cel

Deinze/Zulte/De Pinte/Nazareth/Sint-Martens-Latem Tachtig­plus­sers krijgen boostervac­cin in RAC-ge­bouw

Alle tachtigplussers in de regio Schelde & Leie kunnen een afspraak maken voor een extra boostervaccin tegen het coronavirus. De vaccins worden gezet in het vaccinatiecentrum in het voormalige Rijksadministratief Centrum (RAC) in de Brielstraat in Deinze.

16 mei