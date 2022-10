Een beetje kermis in Deinze: Johnny serveert oliebollen aan stadhuis

Oplichters maken stad Deinze 376.274 euro armer in bouwdos­sier

De stad Deinze is het slachtoffer geworden van oplichting door derden. Voor de bouw van het toekomstig cultureel centrum Leietheater werd een valse factuur van 376.274,45 euro betaald aan een criminele organisatie. De feiten dateren van het voorjaar en het parket is met een gerechtelijk onderzoek bezig. “We hebben er alle vertrouwen in dat we ons geld gaan terugzien. De bouw van het Leietheater komt door het dossier niet in het gedrang”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

10 oktober