DVC Heilig Hart zoekt nieuwe collega’s tijdens opendeurdag

“Na de lastige coronaperiode zal het deugd doen om ons nog eens te kunnen en mogen tonen”, zegt stafmedewerkers Leen De Vos. “We zoeken nog collega’s, dus we hopen dat mogelijke kandidaten langskomen om ons beter te leren kennen. Werken in het DVC, dat kan zowel in de zorg als in de logistieke diensten. We zoeken niet alleen begeleiders en verpleegkundigen, maar ook poetshulpen, informatici en wasserij-medewerkers. In onze jobstand ontdek je onze vacatures. Je kan er praten met collega’s, of ze nemen je mee naar een dienst zodat je echt ziet waarover we spreken. In onze cafetaria kan je terecht voor een drankje en een hapje en voor de kinderen is er animatie voorzien. Iedereen is welkom tussen 13 en 17 uur.”