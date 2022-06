DVC Heilig Hart viert honderdste verjaardag met tuinfeest

“Het is een eeuw geleden dat de eerste negen kinderen werden opgevangen in Bachte”, zegt Peter Degadt, voorzitter van de raad van bestuur. “Het centrum werd opgericht door enkele zusters uit het klooster van Deinze, die instonden voor de opvang en verzorging van deze kinderen. Er werd telkens uitgebreid en vandaag telt DVC Heilig Hart 389 kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of met een psychische of autistische beperking. Met 523 personeelsleden zijn we één van de grootste werkgevers van Deinze. Voor de werking wordt er jaarlijks een budget van 33 miljoen euro voorzien.”

“Op 100 jaar tijd is er veel veranderd”, vervolgt Peter Degadt. “Vroeger werden kinderen hier zoet gehouden, vandaag zijn we een kenniscentrum voor motorische, cognitieve en pedagogische therapeutische mogelijkheden en hiermee zijn we toonaangevend in Vlaanderen. Een grote eer viel ons te beurt toen we koningin Mathilde mochten ontvangen in 2019. Ook koningin Fabiola kwam in 2005 op bezoek. We hebben ook plannen voor de toekomst. Zo willen we af van de klinische setting en meer kleinschalige woonentiteiten creëren in een natuurlijke omgeving. We gaan ook meer samenwerken met organisaties zoals Veilige Thuis en we gaan nog meer inspelen op de behoeftes van onze zorgvragers.”