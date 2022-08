Duizenden schutters vieren feest op eerste dag van het Europees Schutterstreffen: “Verbroederen, daar draait het om”

DeinzeTerwijl koningen en prinsen op houten vogels schieten, bouwen hun collega’s een feestje met liters bier en de nodige dosis schlagermuziek. Dit was de eerste dag van het Europees Schutterstreffen in Deinze, dat een historische afloop kende, met voor het eerst een koningin en een prinses die de hoofdvogel afschoten. “Het schutterstreffen draait niet zozeer om dat schieten, maar om het samenzijn en... pintjes drinken”, klinkt het.

Voor het verkleedfeestje van het jaar moest je zaterdag op Kamping Kitsch Club in Kortrijk zijn, maar in Deinze moest men op vlak van kleurrijke tenues en ambiance zeker niet onderdoen. Daar vindt dit weekend in het stadscentrum het EST of Europees Schutterstreffen plaats. Dit is een driejaarlijks feest waarbij schuttersgilden uit een tiental Europese landen elkaar ontmoeten. De lokale Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ kreeg de eer om dit evenement te organiseren. Vrijdagavond werd er al duchtig feestgevierd en vandaag stond de effectieve schietwedstrijd op het programma, waarbij de aanwezige koningen en prinsen strijden om de Europese titel.

Geluk hebben

“De bedoeling is dat we met een geweer van het type .22 long rifle op een houten vogel schieten”, legt Jeroen Rottier (45), koning van ‘de Eendracht van Ooidonk’, uit. “Deze vogel bevindt zich op 16 meter hoogte en wij als schutters staan op 9 meter afstand. Het geweer ligt op een statief zodat je enkel naar boven kan mikken. Het is deels een kwestie van behendigheid, maar het draait toch grotendeels om geluk. Als jij net het schot lost waarbij de vogel valt, dan mogen de persoon die voor en na jou aan de beurt komen ook door naar de finale.” Glenn Verbist (36), koning en keizer van de Sint-Sebastiaansgilde uit Halen, vult aan: “Het is niet echt een kampioenschap, maar eerder een gelegenheid om met allerlei schuttersgilden uit verschillende landen samen te komen. Je doet er ervaring mee op en ondertussen geniet je van de sfeer en de optredens.”

Verbroederen

Dat het schieten op zich eerder bijkomstig is, horen we ook bij gilden uit andere landen. De Nederlanders van de schuttersgilde Sint Joris Goirle winden er geen doekjes om. “De verbroedering met collega’s uit andere landen, daar draait het om”, zegt Dion Hoogendoorn. “Enkel onze koning mag vandaag schieten, dus wij zijn hier vooral om te supporteren en... pintjes te drinken”, lacht hij. Ook bij de gilde Prangenschutzen uit het Oostenrijkse Mondsee klinkt hetzelfde devies, al drinken zij liever een glaasje schnaps. “Wij organiseren het Schutterstreffen in 2024 (door corona werd het evenement in Deinze met 1 jaar uitgesteld, dus is de volgende editie al binnen 2 jaar, nvdr.)”, zegt Robert Schweighofen. “De harmonie tussen alle groepen is mooi om te zien. De sfeer zit goed in Deinze, we kijken er al naar uit om zelf al die schutters te mogen verwelkomen.”

Terwijl in de tent in het Martinuspark het feest losbarst, verzamelt een grote menigte zich aan de schietstanden voor de finale. In Deinze zal men getuige zijn van een historisch moment in de geschiedenis van het Europees Schutterstreffen, want deze keer is er geen koning of prins, maar wel een koningin en een prinses. De Duitse Svenja Reher mag zich drie jaar lang koningin noemen en haar landgenote Jannika Klos is Europees prinses. Beide dames werden in een muzikale stoet naar de Onze-Lieve-Vrouwkerk begeleid, waar ze officieel werden gekroond.

