Dubbele inbraak in Deinze rond oudejaar: Audi van bewoners gestolen

Deinze Sterren bewonderen aan De Brielmeer­sen

De amateurastronomen van Leo club Deinze zetten op vrijdag 30 december hun telescopen buiten, zodat je de maan en de sterren van dichtbij kan bewonderen. Bij slechte zichtbaarheid worden de waarnemingen vervangen door een lezing of workshop. Elke vierde vrijdag van de maand zijn er waarnemingen. Afspreken doet men van 20.30 tot 23 uur aan De Brielschuur in recreatiedomein De Brielmeersen. De toegang is gratis. Meer info via sisyphus1866@hotmail.com, 09/380.87.37 en www.debrielmeersen.be.

28 december