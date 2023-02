Drugsverslaafde inbreker moet twee jaar brommen: “Op een bepaald moment gaat de deur van justitie dicht”

Familie­zoek­tocht in mudel

De Gezinsbond organiseert een familiespel in het mudel in Deinze. Samen met je ouders, grootouders, meters, peters en andere familieleden ga je op zoektocht in het museum. Niet alleen op de schilderijen, maar ook tussen de objecten, staan allerlei kleine triggers die leiden tot vragen en doe-uitdagingen. Grote en kleine denkers die met elkaar in interactie gaan, is de enige sleutel die tot het kraken van de correcte antwoordsleutel leidt. Het familiespel is de hele krokusvakantie beschikbaar. Deelnemen kost 1 euro voor kinderen tot 14 jaar en 6 euro voor volwassenen. Meer info via www.mudel.be.