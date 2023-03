“Dronken of nuchter, een rijbewijs of niet, ik blijf rijden”, briest jongeman die rijbewijs afhaalt tegen agenten op commissariaat

Haaranalyse

“Dronken of nuchter, ik blijf rijden. Onlangs ben ik nog in mijn auto gestapt na het drinken van 4 pinten, 6 wodka’s en 3 shotjes”, zo verklaarde hij aan het verbouwereerde politiepersoneel. Erg verstandig waren zijn uitlatingen niet want alles werd netjes genoteerd en in het proces verbaal opgenomen. In de politierechtbank zong de jonge bestuurder een toontje lager. “Die politiemensen doen gewoon maar hun werk, meneer. Er is geen reden om ze uit te schelden of arrogant op te stellen tegenover hen”, aldus de politierechter die hem nog eens inpeperde dat hij de regels zal volgen zoals iedereen. Ze wil ook dat de man eerst langsgaat bij een arts om via een haaranalyse te kijken of hij een drankprobleem heeft dat zijn ongepaste gedrag zou kunnen verklaren. Met deze nieuwe info wordt de zaak in september weer heropend.