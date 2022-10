Dronken bestuurster (40) pleegt vluchtmisdrijf, maar wordt opgepakt bij andere aanrijding

Deinze Ook WK-dorp in zaal Souplex maakt comeback: “Moedig onze Duivels aan met huisberei­de cocktail”

De wedstrijden van de Rode Duivels kan je ook tijdens dit WK Voetbal bekijken in zaal Souplex in Deinze. Daan Boydens en zijn zus Sarah zetten in 2014 de deuren voor de Duivelsgekte en de traditie wordt verdergezet. “We kunnen zo'n 500 supporters ontvangen, maar wie een zitplaats wil, reserveert best een plekje”, zegt Daan.

24 oktober