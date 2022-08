Drie hobbyfotografen tonen werken in tuin ‘t Oud Sashuis: “We geven elkaar goede ideeën”

In de zomervakantie is ‘t Oud Sashuis in de Hellestraat in Astene een geliefkoosde plek voor wandelaars en fietsers en van vrijdag 5 augustus tot en met maandag 15 augustus krijgt de stopplaats een extra culturele aantrekkingspool. In de overdekte tuin achter het gebouw kan je de talenten van drie Deinse hobbyfotografen bewonderen. De ‘Zomerexpo Fotografie’ verzamelt enkele werken van Joannes De Baets en Werner Lootens uit Petegem-aan-de-Leie en Willem Ossieur uit Hansbeke.

“We hebben elkaar leren kennen in een lokale fotoclub en we speelden al lang met het idee om eens met onze werken naar buiten te komen”, zegt Joannes. “We hebben alle drie een totaal verschillende stijl. Zo houd ik me nu vooral bezig met landschappen en macrofotografie, terwijl Werner vooral straatfotografie beoefent. Willem op zijn beurt is gespecialiseerd in studiowerk. Deze verscheidenheid maakt het net zo boeiend. We leren veel van elkaar en we geven elkaar ideeën.” “Werner vult aan: “Tijdens de expo zullen er zo’n 35 recente foto’s te zien zijn. We tonen ze in allerlei verschillende soorten afwerkingen, bijvoorbeeld afgedrukt op papier, op plexiglas of op canvas. De foto’s zijn tien dagen lang telkens van 14 tot 18 uur te bewonderen en er zal hier telkens iemand van ons drie aanwezig zijn. Wie achteraf nog een drankje wil, kan terecht bij Wim Dierickx van ‘t Oud Sashuis.”