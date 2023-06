Drie extra deelwagens in Deinze: “Tot eind juli geen instapkost voor nieuwe gebruikers”

Nieuw wegdek voor Meulen­straat

In de Meulenstraat in Deinze worden volgende week werken uitgevoerd. Op maandag 26 juni start aannemer Infra De Lille in opdracht van het stadsbestuur met de aanleg van een gescheiden riolering en het herstel van het wegdek in de Meulenstraat in de zone tussen de Markt en de Kattestraat. Van maandag 26 juni tot en met vrijdag 14 juli worden de Meulenstraat en de Kattestraat ter hoogte van het kruispunt van beide wegen volledig afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen.