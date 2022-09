Drie Deinse dames organiseren eerste editie Woesteinze in Leietheater: “Gedaan met geitenwollensokken, duurzamer leven kan ook leuk zijn”

DeinzeYasmine Versteele (29), Justine Demarey (26) en Margot Lootens (26) zijn drie jongedames uit Deinze die begaan zijn met het klimaat. Op zondag 9 oktober organiseert het trio Woesteinze in Leietheater, een evenement met workshops en een filmvertoning van de nieuwe documentaire ‘Duty Of Care’ van Nic Balthazar. “Het is geen geitenwollensokkengedoe, de boodschap is dat iedereen op een leuke manier duurzamer kan leven", klinkt het.

Justine Demarey werkt als communicatiemedewerker bij de stad Deinze en is zelfstandig fotograaf in bijberoep, Yasmine Versteele werkt als freelance scenarist en regisseur en Margot Lootens is aan de slag bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Drie verschillende achtergronden, maar wel één gemeenschappelijke missie: bewijzen dat een duurzamer leven niet alleen nodig is, maar ook leuk kan zijn.

Inspirerend

“Ik maak vaak documentaires rond de relatie tussen de mens en de natuur”, zegt Yasmine. “Momenteel werk ik aan een langspeelfilm over hoe verzoening tussen landbouw en natuur mogelijk is. Justine en Margot zijn altijd een goed klakbord voor ideeën.” Margot pikt in: “Onlangs ging ik kijken naar de première van Duty of Care van Nic Balthazar, een documentaire over de Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox die een proces aanspande tegen de Nederlandse staat en tegen Shell. Na de film hoorde ik dat je als organisator de film kan huren om zelf te vertonen en het leek me een goed idee om dit in Deinze te doen. Zo rijpte het idee voor een evenement rond klimaat en duurzaamheid en de stad Deinze was bereid om ons hierbij te steunen.”

“We zochten een leuk klinkende naam zoals het klimaatfestival Gent aan Zee”, zegt Yasmine. “Justine kwam met Woesteinze, een samentrekking van woestijn en Deinze, af en dit vonden we wel passen. Het mocht wel wat komisch klinken, want we willen vermijden dat mensen afhaken omdat het over het klimaat gaat en omdat ze bang zijn dat het een geitenwollensokkengedoe zal zijn. De film is voor een breed publiek interessant, maar we doen een warme oproep aan een specifieke doelgroep, namelijk juristen en advocaten uit de regio. De film is zeer inspirerend voor mensen die de klimaatzaak eens op een andere manier willen bekijken. Na de vertoning volgt een nabespreking en een hapje en een drankje van Foodbart. Een bewust keuze omdat dit één van de weinige horecazaken in de buurt is die hard inzet op plantaardige alternatieven en duurzaamheid.”

Workshops

“Er is echter meer dan alleen een film”, vult Justine Demarey aan. “In de namiddag zijn er drie workshops rond duurzaamheid. Je kan deelnemen aan een natuurwandeling van De Kruidige BIJdrage, waarbij je in De Brielmeersen op zoek gaat naar inheemse planten die je kan gebruiken op je bord of in je medicijnenkast. De tweede workshop is een kookdemonstratie van de zelfoogstboerderij De Groene Tafel uit Deinze, waarbij je leert koken met niet-alledaagse groenen zoals palmkool en venkelblaadjes en tenslotte leer je met de sessie Puur Natuur over verzorgingsproducten die je zelf kan maken met natuurlijke producten.”

“De workshops zijn zeer laagdrempelig zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken”, zegt Margot “De boodschap is dat iedereen, of het nu op professioneel vlak of op persoonlijk vlak is, een steentje bij kan dragen aan een duurzamer leven. Indien er veel interesse voor is, willen we van Woesteinze een jaarlijks evenement maken.”

Tickets voor één van de workshops en de filmvertoning kosten 32 euro. Wie enkel opteert voor de film, de nabespreking en het hapje en het drankje betaalt 19 euro. De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap. Meer info en tickets vind je op de Facebookpagina Woesteinze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.