Dossier nieuw voetbalstadion volledig terug naar af: “Minstens anderhalf jaar vertraging”

Landegem/Deinze Biblio­theek Landegem gemoderni­seerd met zelfuit­leen­ba­lies, inleverbus en uitwisse­ling met Deinze

Boeken ontlenen in de bibliotheek van Landegem is vanaf nu een pak gemakkelijker. Je kan er nu zonder hulp boeken en andere materialen lenen of verlengen. Boeken uit Deinze kunnen ook in Landegem ingeleverd worden en omgekeerd.

15 juni