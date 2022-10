Doorverwijskaartjes in strijd tegen vereenzaming: “Senioren met problemen kunnen sneller geholpen worden”

Olsene/Zulte/Deinze Winnares beste Belgische praline opent chocolade­au­to­maat: “Ideaal voor wie plots zin heeft in pralines”

Wie ’s avonds laat plots zin heeft in pralines, die kan even een doosje uit de automaat van Julicious in de Kasteelstraat in Olsene halen. Julie Vanborm (36) won in 2015 de award voor beste Belgische praline, maar in 2019 stopte ze als chocolatier. “Het begon te kriebelen om opnieuw te beginnen en via mijn automaat kan iedereen proeven van mijn creaties”, zegt Julie.

4 oktober