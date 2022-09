Doortrekken Zwarte Baan voorlopig van de baan

De eerste plannen om de Zwarte Baan door te trekken tot aan Vaart linkeroever dateren al van de jaren ’80. Het Vlaams Gewest had ooit het plan om een verbinding te maken tussen de Kouter en Vaart Linkeroever. Deze rooilijn was voorzien, maar werd uiteindelijk geschrapt. Sindsdien is de Zwarte Baan een doodlopende straat. In 2006 wou men ook de Zwarte Baan doortrekken, maar dit werd toen tegengehouden door groen protest. Op 3 juni 2015 maakte het stadsbestuur duidelijk dat deze piste zeker in het nieuwe mobiliteitsplan zou worden opgenomen en in 2018 was dit ook het geval. Het stadsbestuur van Deinze wil met deze nieuwe de verkeersdruk in de Oude Brugsepoort verminderen. De plannen stuitten op protest van Milieufront Omer Wattez en Natuurpunt, maar ook van Patrick Piens, de man die ook procedures voert tegen onder andere Driespoort Shopping en het stadionproject van KMSK Deinze. Piens, die een perceel heeft aan Vaart Linkeroever, diende op 8 november 2019 een beroep in tot de nietigverklaring van het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor de doortrekking van Zwarte Baan tot aan Vaart Linkeroever.