Doortrekken Zwarte Baan tot Vaart Linkeroever terug op de agenda: “Deze verbindingsweg is een evidentie”

Deinze Nachtmer­rie van KMSK Deinze komt uit: rechter beslist dat tribune niet gebruikt mag worden, in afwachting van strafpro­ces

In de zaak van de tijdelijke tribune van voetbalclub KMSK Deinze heeft de burgerlijke rechter dinsdagochtend beslist dat de tribune niet gebruikt mag worden tot zolang het strafproces niet is afgerond. Dit op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag. De tribune met 4.182 zitplaatsen is echter nodig opdat de club in tweede klasse kan blijven spelen.

17 januari