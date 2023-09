Donkere wolken boven Driespoort Shopping: poging tot regularisatie vergunning opnieuw vernietigd

Inwoners Oostmeers­dreef kaarten parkeer- en snelheids­pro­ble­ma­tiek aan: “Een boom of bloemen­perk­je op de weg zou al veel oplossen”

Aan de hand van een ludieke actie hebben de inwoners van de Oostmeersdreef in Deinze zondagmiddag enkele bekommernissen geuit aan het stadsbestuur van Deinze. Vijftig kleurrijke snelheidsbordjes maken duidelijk dat er in de straat vaak te snel wordt gereden. “Een fietsstraat of eenrichtingsverkeer vragen we niet, maar met kleine ingrepen kan er al veel veranderen”, zegt initiatiefnemer Bart De Waepenaere.