Doktershuis Hansbeke wint toegankelijkheidsprijs

Dit jaar is Doktershuis Hansbeke de winnaar. In deze groepspraktijk zijn vier huisartsen, namelijk Hans Van Den Abbeele, Delphine Magniette, Louise Achten en Louise Debruijckere, twee medewerkers, namelijk Lisa De Brabander en Isabelle Carpentier, en één paramedicus Ine Matthijs aan het werk. De groepspraktijk mocht op vrijdag 23 december het toegankelijkheidslabel en de -prijs in ontvangst nemen. Het label is een sticker waarop het toegankelijkheidssymbool staat afgebeeld en de prijs is een premie ter waarde van 500 euro. “De leden van onze adviesraad waren aangenaam verrast om verschillende redenen”, zeg Marleen Vanlerberghe, schepen bevoegd voor personen met een beperking. “De praktijk verhuisde onlangs naar dit gerenoveerd pand. Bij de renovatie werd goed nagedacht over de indeling van het gebouw. Zo is er voldoende ruimte voorzien voor personen met een fysieke beperking die zich in een rolstoel moeten verplaatsen. Daarnaast maakt ook de warme, hulpvaardige ontvangst het verschil voor wie het niet evident is om zich te verplaatsen.”