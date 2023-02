Doek valt na 77 jaar over bekende verfwinkel: “Mijn diploma heb ik destijds niet kunnen vieren; ik moest meteen ergens gaan behangen”

DeinzeDe familie Pelfrene sluit na 77 jaar haar verf- en decoratiewinkel in de Gaversesteenweg in Deinze. Vader Marc (79) houdt tot eind juni uitverkoop, maar zijn zoon Peter (55) blijft wel actief als schilder. “Het is met pijn in het hart dat ik de winkel sluit, maar onze sector verandert razendsnel en ik kan niet meer volgen”, zegt Marc.