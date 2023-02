Discussie over vooruitgang stadsboulevard Deinze: “Ik vroeg herhaaldelijk om studieresultaten, maar kreeg ontwijkende antwoorden”

Broer en zus uit Deinze brengen maagvrien­de­lij­ke koffie op de markt: “Ik werd vaak misselijk van koffie, maar met Kothé heb ik dé oplossing gevonden”

Genieten van een kopje koffie, dat was voor barista Helena Loyen (25) geen vanzelfsprekendheid. Ze ontwikkelde haar eigen koffiemerk Kothé, waarbij bonen zonder gebruik van pesticiden en chemische stoffen met een aangepast brandproces en zonder toegevoegde geur, kleur en smaakstoffen de misselijkheid wegnamen. Met haar broer Bruno (29) organiseert ze binnenkort een pop-up in Gent, maar haar grootste droom is een eigen koffiehuis te openen.