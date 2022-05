Discussie over koetshuisje aan Huis Van Thuyne: klachten over ontmoetingsplaats van Tony (60)

‘Deinzes gratis café-brasserie Het Koetshuisje doe het zelf’. Deze woorden hangen ingekaderd in het koetshuisje van het voormalige Huis Van Thuyne. Deze statige villa op de Markt van Deinze werd op de gevel na afgebroken en vervangen door appartementen en een dagverzorgingscentrum van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius, maar het koetshuis bleef behouden. Tony De Gheest, één van de bewoners van het appartementsblok, richtte het kleine open gebouw in als ontmoetingsplaats. Het is alsof je in iemands woonkamer binnenkijkt. Er staan gedekte tafels met stoelen, een sofa en kasten vol met servies. Op de vloer liggen tapijten, aan de muur hangen schilderijen en er zijn ook enkele kunstwerken. Tony, een kleurrijk figuur die steevast een hoed draagt, is er al jaren de gastheer.