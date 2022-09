Dineer deze winter eens in een Mongoolse ‘yurt’: Mohícan strijkt neer aan bekend kasteel in Deinze

Bachte-Maria-Leerne/GentDineren in een traditionele Mongoolse yurt in de omgeving van één van de mooiste kastelen van het land? Daarvoor kan je vanaf half oktober terecht bij Mohícan in Bachte-Maria-Leerne (Deinze). Gentenaar Jeremy Buyle, bekend van Dinner On The Lake, schakelt enkele chefs in voor een unieke culinaire ervaring in de buurt van kasteel Ooidonk.

Na zeven jaar Dinner On The Lake, waarbij je iedere zomer terechtkan voor een etentje op het water, laat oprichter Jeremy Buyle een winters concept los op al wie van een dineren in een unieke setting houdt. Drie jaar lang werkte hij aan Mohícan, een rondreizend pop-uptentenkamp dat voor het eerst neerstrijkt aan een oude hoeve in de Ooidonkdreef, op een steenworp van kasteel Ooidonk in het dorpje Bachte-Maria-Leerne, bij Deinze. De naam verwijst naar de bekende indianenstam, maar voor de tenten zocht Jeremy inspiratie bij de Mongolen.

“De gasten van Mohícan tafelen in een yurt, een traditionele tent uit Mongolië die bestand is tegen extreme weersomstandigheden”, legt Jeremy uit. “Ik zocht met het team van Dinner On The Lake een manier om ook in de winter de mensen te laten genieten van een etentje, terwijl ze toch een diepere connectie met de natuur ervaren. Zo’n yurt leek ons de ideale manier. Ze waren niet zo gemakkelijk te vinden in de Benelux en na lang zoeken heb ik de juiste leveranciers gevonden. Dit maakt ons concept ook zo uniek. In totaal zullen er vier yurts voor telkens 12 personen staan. De tenten worden opgewarmd met kachels, dus de gasten zullen nooit kou lijden. De tenten staan rond een centraal gedeelte, waar de chefs op open vuurtjes allerlei gerechten bereiden. Je kan het zien als een klein nomadendorpje, net zoals bij de Mohicanen of de Mongolen.”

Zoals bij Dinner On The Lake krijgen de gasten een vijfgangenmenu en twee amuses geserveerd. “Elke gang wordt op een andere manier bereid en de gasten zien de chefs aan het werk”, zegt Jeremy. “Een varkentje aan het spit dat traag gegaard wordt, vlees dat enkel met kolen en zonder vuur wordt verwarmd of vis op de grilplaat, je kan het allemaal live zien gebeuren als je uit de tent stapt. Naast een menu met vlees en vis is er ook een volledige vegetarische menu. Na Deinze willen we met Mohícan iedere winter rondtrekken naar andere mooie locaties.”

Het tentenkamp van Mohícan opent op vrijdag 14 oktober en loopt tot en met 12 februari. Tickets kosten 99 euro en voor 40 of 60 euro krijg je een drankenpakket of een luxedrankenpakket. Meer info via www.mohican.be.

