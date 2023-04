Dieuwke zorgt voor viergeslacht in Deinze

‘Olsene Rotse’ na bijna 150 jaar gerestau­reerd: “Lourdes was te ver, dus werd hier een eigen bedevaarts­oord gebouwd”

Na bijna 150 jaar is de Mariagrot van Olsene (Zulte) grondig gerestaureerd. ‘Olsene Rotse’, zoals het bedevaartsoord in de volksmond genoemd wordt, krijgt op zondag 30 april een plechtige inhuldiging. Maar wat is het verhaal achter die brok dorpsgeschiedenis? Wij zochten het uit.