Dief steelt bestelwagen van pakjesbezorger en begint dan aan hallucinante rit, waarbij ook baby gewond raakt

Astenemo­len­straat tijdelijk afgesloten

In Astene (Deinze) worden er deze week nutswerken uitgevoerd. Vanaf dinsdag 5 september tot en met vrijdag 8 september wordt de Astenemolenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer naar aanleiding van nutswerken in opdracht van Fluvius. Een deel van de Oudestraat is hierdoor doodlopend.