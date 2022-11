Dichteres Jo Gisekin stelt Leiegedichten voor in mudel

Deinze Europees Schutters­tref­fen krijgt zure nasmaak: rekening organisa­tie geplunderd door oplichters

Naast goede herinneringen houdt de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ ook een financiële kater over aan het Europees Schutterstreffen. Twee weken na het driedaagse schuttersfeest in Deinze werden ze door fraudeurs bestolen via phishing en spoofing. “We zullen alle facturen betalen en medewerkers kunnen vergoeden, maar de drie goede doelen zullen nog even moeten wachten”, klinkt het.

14 november