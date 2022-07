Dertigste keer vuurwerk in stadscentrum

Nevele Hupsakee Nevele houdt het fris met waterspel­le­tjes: “Het springkas­teel houden we voor later”

Terwijl het kwik flirt met de grens van 40 graden Celsius, wordt er bij speelpleinwerking Hupsakee in Nevele toch flink geravot. Dinsdagvoormiddag konden de 25 aanwezige kinderen zich op de speelplaats van de gemeenteschool De Vaart uitleven met waterspelletjes zoals een waterballonengevecht en eendjes vissen in het zwembad. “We hebben de rustige activiteit in de namiddag gepland", zegt hoofdanimator Julie Neirynck. “Om de extreme hitte te vermijden blijven we binnen, waar het nog lekker koel is. We hebben extra veel flessen water voorzien en deze bewaren we in de koelkast. Vandaag werd een springkasteel geleverd, maar dat is nu zeker geen goed idee. We wachten tot het wat frisser wordt om te springen.”

19 juli