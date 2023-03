Denise (68) toont schilderijen in kerk van Sint-Martens-Leerne: “Al mijn werken hebben een religieus kantje”

Lieven (45) is doodziek maar finisht 30 kilometer voor Kom op tegen Kanker: “Nu ga ik voor een marathon”

Eén van de strafste deelnemers van de 100 km voor Kom op tegen Kanker in Deinze is ongetwijfeld Lieven Cnudde (45). In 2020 kreeg hij de diagnose van uitgezaaide darmkanker, maar zondagmiddag lukte het hem om 30 kilometer te lopen in zijn thuisstad. Dochter Gaëlle en zoon Guillaume liepen er elk 10 in een ander team. “Sport is mijn redding geweest, anders was ik er niet meer”, zegt Lieven.