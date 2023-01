Denijs Van De Weghe stapt uit raad van bestuur KMSK Deinze: “Ik ben geen jaknikker”

Deinze Blanche blaast 101 verjaar­dags­kaars­jes uit

In woonzorgcentrum Sint-Jozef in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) mocht Maria ‘Blanche’ Dhont vrijdag 101 verjaardagskaarsjes uitblazen. Blanche is geboren en getogen in Petegem en ze woonde tot haar 96ste in de Molenhoek, wat verderop.

27 januari