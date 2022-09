Demival wint Deinze Industrie Teamtrophy

Petegem-aan-de-Leie 350 gymnasten turnen 12 uur voor meisje dat zwaarge­wond geraakte op reis: “Na iedere sessie nemen we een filmpje op om Lilou succes te wensen met haar revalida­tie”

Maar liefst 350 gymnasten hebben zich ingeschreven voor de turnmarathon ‘Turnen voor Lilou’ in sportcomplex Palaestra in Deinze. Met dit initiatief wil Sportac86 Deinze Lilou Hens (12), het meisje dat zwaargewond geraakte bij een auto-ongeval, een hart onder de riem steken. “Alleen al met het inschrijvingsgeld hebben we al 6.000 euro ingezameld”, zegt Maïté Everaert.

