Deinzenaren mogen naam kiezen voor fietstunnels

Twee nieuwe verbindingen voor zachte weggebruikers onder de spoorlijn Gent-Kortrijk vervangen de overwegen in de Karmstraat en de Tonnestraat. De werken werden in 2020 afgerond en nu wil de stad Deinze beide fietstunnels een naam geven. De voorstellen zullen technisch gecontroleerd worden. Zo mag de naam niet te veel klinken als een bestaande naam, niet te lang zijn of geen afkortingen bevatten. Op basis van het advies van de erfgoedraad kiest het stadsbestuur een naam. In het najaar volgt er een openbaar onderzoek over de gekozen naam en eind 2022 komt dit voor goedkeuring in de gemeenteraad.