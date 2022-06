Deinzenaren mogen mening geven over openbare ruimte: “We brengen het DNA van alle dorpen in kaart”

“Met het beleidsplan ruimte willen we een antwoord bieden op uitdagingen zoals verdichting in woonkernen, leefbaarheid in dorpen, mobiliteit, multifunctioneel ruimtegebruik, plaats voor industrie en vergroening”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van Thuyne (CD&V). “Voor de opmaak van dit beleidsplan trachten we onder meer het DNA van iedere deelgemeente in kaart te brengen. Er werd een conceptnota opgemaakt waarin onze ambities op ruimtelijk vlak werden vastgelegd. Iedereen mag hierover zijn mening geven.”

“De conceptnota en andere informatie over het beleidsplan ruimte zijn raadpleegbaar via www.deinze.be/beleidsplan-ruimte en het participatieplatform goedgezegd.deinze.be”, vult burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) aan. “Tijdens de inspraakperiode loopt er eveneens een tentoonstelling over #Deinze2040 en de conceptnota in de inkomhal van dienstencentrum Leiespiegel. Opmerkingen of suggesties doorgeven kan tot 14 juli via mail naar omgeving@deinze.be, per aangetekende zending of schriftelijk. Met de resultaten trekken we in september op tournee door alle zeventien deelgemeenten.”