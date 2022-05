Deinzenaren met een Hart organiseren stiltecirkel tegen geweld

De vredesbeweging Pax Christi Vlaanderen roept op om overal in België stiltecirkels te organiseren. Ook de vereniging Deinzenaren met een Hart sluit zich hierbij aan. “De oorlog in Oekraïne blijft in alle hevigheid woeden”, zegt initiatiefnemer Tom Vermeir. “De wreedheid wordt dagelijks op ons netvlies gebrand. Heel veel mensen protesteren wereldwijd tegen de oorlog en ook wij willen nemen deel aan de oproep van Pax Christi. Op woensdag 11 mei is iedereen tussen 19.30 en 20 uur welkom op de stiltecirkel op het Sint-Poppoplein. De boodschap die we hier mee geven is duidelijk: een oproep tot een staakt-het-vuren, solidariteit tonen met het Oekraïense volk en met al wie lijdt onder deze oorlog en solidariteit tonen met de Russische anti-oorlogsbeweging.”