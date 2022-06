Deinze zoekt massaal naar afkoeling: overrompeling aan Vosselare Put en Hoge Bomen

Het is de allerwarmste 18 juni ooit en dat zullen ze ook in Deinze geweten hebben. De Maaigemdijk, de verbindingsweg naar de Hoge Bomen in Astene, stond vanaf het middaguur al volledig vol geparkeerd met mensen die op zoek waren naar verfrissing. “We komen hier al jaren zwemmen in de zomer. Dit is een prachtige plek", vertelt Yared De Waele die zich al een van de eersten van een plekje heeft verzekerd. “Vroeger gingen we zwemmen in Vosselare Put, maar daar komen tegenwoordig te veel families en je moet drie euro inkom betalen.”

Vosselare Put.

Een overrompeling aan de Hoge Bomen in Astene.

Dat toegangsgeld belette menig Deinzenaar alvast niet om enkele honderden meters verder naar Vosselare Put af te zakken. “In totaal hebben we 862 bezoekers mogen ontvangen van 10 tot 21 uur", zegt uitbater van Vosselare Put Yves Lagrange. “Met de abonnees erbij hebben we afgeklokt op een 1000-tal bezoekers doorheen de volledige dag.” Die stormloop leidde dan ook tot parkeerproblemen. “Om 13 uur was de volledige parking reeds volzet en we hebben we deze moeten afsluiten. Ondanks de drukte noteerden onze redders geen noemenswaardige incidenten.”

Hoewel de dag dus incidentrijk verliep, liep de dag voor heel wat autobestuurders met een sisser af. Zo zwierde de Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem iedereen die in de Maaigemdijk geparkeerd stond op de bon. “Er geldt een parkeerverbod om de overlast in de wijk te vermijden. We raden dan ook aan om te voet of met de fiets te komen", zegt perswoordvoerder Geert Van Hoecke. “Ons interventieploegen en fietspatrouilles zullen de hele zomer lang nog geregeld verkennen. Autobestuurders zijn dus gewaarschuwd.”

Alle bestuurders die zich parkeerden in de Maaigemdijk kregen een bekeuring.

Heel wat bootjes en zwemmers genoten van de verkoeling.

Een overrompeling aan de Hoge Bomen in Astene.

Een overrompeling aan de Hoge Bomen in Astene.

