Deinze zet 124 extra bushokjes: “We hadden er amper 34, maar tegen eind volgend jaar zijn dat er 158”

DeinzeBuspendelaars in Deinze kunnen binnenkort aan 158 haltes schuilen voor de regen. Tot op heden staan er slechts 34 wachthuisjes op het grondgebied, maar in de loop van volgend jaar komen er dus 124 bij. Daarnaast worden er ook digitale infoborden geplaatst.

Het stadsbestuur van Deinze heeft beslist om een concessieovereenkomst voor straatmeubilair uit te schrijven. Na controle werd de opdracht opnieuw toegewezen aan de firma JCDecaux. De overeenkomst start op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2032.

“Inzetten op duurzame mobiliteit is één van de centrale punten in het mobiliteitsbeleid van de stad”, zegt mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V). “Om het gebruik van het openbaar vervoer als alternatief voor de wagen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, is het belangrijk om het comfortniveau voor de busreiziger zo groot mogelijk te maken. Daarom wil de stad maximaal inzetten op het voorzien van wachthuisjes voor de bushaltes op het grondgebied van Deinze, zodat reizigers comfortabel kunnen wachten op de bus.”

Amper 34 bushokjes

“Op dit moment hebben slechts 34 bushaltes op het grondgebied van Deinze een wachthuisje”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Hiervan werden er 15 door JCDecaux geplaatst en 19 door de stad zelf. In de nieuwe concessieovereenkomst werd beslist dat JCDecaux de 15 bestaande bushokjes vernieuwt en er nog eens 19 extra plaatst. De stad Deinze zal er op haar beurt nog eens 105 bouwen, zodat er in totaal 158 haltes een wachthuisje zullen hebben, waarvan 124 haltes die er nog geen hadden. Zo krijgen ook de haltes aan het woonzorgcentrum in de Karel Picquélaan en aan het dienstencentrum Leiespiegel in de Brielstraat eindelijk een bushokje.”

Quote We starten vanaf 1 januari 2023 met het plaatsen en het streefdoel is om uiterlijk tegen de zomer van 2024 de halteloca­ties maximaal van wachthuis­jes te voorzien Jan Vermeulen, Burgemeester

Voor de stad kost het plaatsen van de 105 wachthuisjes niets. “De investering van 204.000 euro wordt integraal gedekt door de concessievergoeding die JCDecaux betaalt en is dus budgetneutraal voor de stad”, zegt Jan Vermeulen. “We starten vanaf 1 januari 2023 met het plaatsen en het streefdoel is om uiterlijk tegen de zomer van 2024 de haltelocaties maximaal van wachthuisjes te voorzien. Ieder wachthuisje krijgt een zitbank en verlichting. Het onderhoud en de schoonmaak wordt gedurende de periode van de concessieovereenkomst voorzien door de concessiehouder. Alle wachthuisjes worden ook uitgerust met een vuilnisbak. Zo willen we inzetten op een proper publiek domein. Naast de plaatsing van bijkomende wachthuisjes wordt waar mogelijk de komende jaren ook geïnvesteerd in de toegankelijkheid van de haltelocaties. De stad zal daarvoor subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid.”

Digitale infoborden

“JCDecaux voorziet niet alleen wachthuisjes, maar zal tijdens deze concessie ook acht digitale infoborden plaatsen”, aldus de burgemeester. “De locaties en de timing voor het plaatsen van deze infoborden wordt momenteel bepaald. De infoborden zullen een extra communicatiekanaal van de stad zijn: van het promoten van evenementen over informeren over stedelijke dienstverlening tot informeren tijdens crisissituaties, er is heel wat mogelijk.” Wim Jansen, CEO van JCDecaux vult aan: “De digitale schermen zullen zorgen voor een hoge zichtbaarheid van de stadscommunicatie en bieden heel wat flexibiliteit om communicatie snel bij te sturen. In Oost-Vlaanderen zijn we met stadsmeubilair vertegenwoordigd in Deinze, Aalst, Dendermonde, Ninove, Lebbeke, Lochristi, Lokeren, Ronse en Sint-Niklaas.”

