Deinze Winkelstad deelt viooltjes uit.

Discussie over kostprijs renovatie Huis Meheus: “Starten met 300.000 euro en eindigen met 2,2 miljoen euro: dit dossier heeft te veel geld gekost”

Het huis Meheus in Olsene opent op zaterdag 11 maart de deuren voor het grote publiek. De voltallige gemeenteraad is tevreden over het resultaat van de werken, maar oppositiepartij CD&V hekelde de lange lijdensweg én het uiteindelijke kostenplaatje.