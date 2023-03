Deinze vangt 264 Oekraïense vluchtelingen op: “We nodigen hen uit om de tijdelijke verblijfsvergunning te verlengen”

School zonder peuters organi­seert peuterfes­ti­val: “Er zijn te weinig activitei­ten voor de allerklein­sten”

Peuters en kleuters moeten op zondag 19 maart in vrije basisschool Het Leerbos in Deinze zijn. De school voor snel lerende leerlingen organiseert voor het eerst een peuterfestival en daar hebben ze een goede reden voor. “Onze school telt nog maar 9 kleuters en voorlopig geen peuters, dus nodigen we iedereen uit om kennis te maken tijdens een ochtend vol leuke activiteiten”, zegt pedagogisch directrice Els Gudders.